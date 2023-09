Morte del Sacerdote Don Danilo Priori in Vacanza: Indagini in Corso

È stata effettuata l'autopsia sul corpo del sacerdote Don Danilo Priori, 53 anni, dopo che è stato trovato morto nella camera di un hotel di Isola delle Femmine, dove aveva prenotato un soggiorno di tre notti. Le indagini sono state avviate dai carabinieri, che hanno condotto delle verifiche preliminari prima dell'arrivo del medico legale per effettuare l'esame del corpo. Il prelato era affiliato all'arcidiocesi de L'Aquila ed era in vacanza in Sicilia.

Don Danilo Priori è stato visto per l'ultima volta la sera prima del suo decesso, quando era rientrato nella sua camera d'albergo. Non si era allontanato dalla stanza né aveva ricevuto visite durante il suo soggiorno. È stato il personale dell'hotel a scoprire il suo corpo nella doccia durante le operazioni di pulizia. La procura ha disposto il trasferimento della salma presso l'istituto di medicina legale del Policlinico. Non sono stati riscontrati segni di violenza né segni di effrazione nella camera.

Don Danilo Priori aveva ricoperto il ruolo di parroco a Villagrande di Tornimparte ed era stato direttore dell'ufficio diocesano per la Pastorale. Era anche assistente nazionale dell'Unitalsi ed era impegnato in iniziative a livello nazionale per conto della diocesi aquilana.