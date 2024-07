Morte di Erika Boldi: Mistero nel Caso della Giovane Ritrovata nel Fiume Tartaro

La tragica morte di Erika Boldi, la giovane ritrovata senza vita nel fiume Tartaro a Vigasio, continua a sollevare interrogativi e preoccupazioni. A soli 26 anni, Erika non è morta per annegamento, come confermato dall'autopsia in corso oggi per determinare le esatte cause del decesso.

Il corpo della ragazza è stato scoperto privo di vestiti nelle griglie di una chiusa del fiume, scena che ha immediatamente suscitato sospetti e allarmi. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Sezione investigativo scientifica, sotto la guida del tenente colonnello Stefano Mazzanti, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti della sua vita.

Erika era nota per aver affrontato difficoltà legate alla droga e per essere potenzialmente entrata in ambienti pericolosi. La madre, disperata, ha espresso la sua angoscia nel desiderio di conoscere la verità sulla morte della figlia: "Ditemi come è morta mia figlia", ha supplicato.

L'ultimo contatto visibile di Erika risale a sabato scorso, quando è stata vista viva in un locale di Villafranca, mentre condivideva drink con altre persone prima di allontanarsi misteriosamente. Cosa è accaduto nel tempo intercorso tra quel momento e il suo ritrovamento nel fiume rimane al centro delle indagini.

La famiglia di Erika si è affidata all'avvocato Marco Pezzotti, che ha nominato un perito per assistere all'autopsia, programmata per oggi alle 15 sotto la supervisione della Pm Beatrice Zanotti.

La madre ha raccontato che sabato sera, poco prima della tragedia, Erika aveva telefonato alla sorella per informarla di un recente arresto a Mantova per resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante l'arresto e il rilascio in attesa di processo, la giovane non sembrava agitata o spaventata.

"Io temo che poi Erika sia salita in auto con qualcuno che forse le ha somministrato della sostanza", ha sospettato la madre. "Forse si poteva salvarla se quella persona avesse agito diversamente anziché abbandonarla senza scrupoli, o peggio ancora, se l'avesse scaraventata nel fiume per nascondere la verità".

L'enigma della morte di Erika Boldi continua a tener ennesima comunità in apprensione, in attesa di risposte e giustizia per la giovane scomparsa in circostanze così tragiche e sospette.