Morti per Esche Avvelenate: Cane, Gatto e Volpe Vittime a Gagliano Aterno

I carabinieri forestali sono intervenuti per contrastare l’odioso fenomeno delle esche avvelenate, dopo il ritrovamento delle carcasse di un cane pastore, un gatto e una volpe in località Stazione di Gagliano Aterno. La scoperta è avvenuta a seguito della segnalazione del proprietario del cane pastore, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri forestali di Secinaro.

Durante il sopralluogo, condotto insieme all'unità cinofila antiveleno del reparto carabinieri Parco di Assergi, sono stati individuati anche frammenti non identificabili che emanavano un forte odore di veleno. Tutti i reperti sono stati inviati all'istituto zooprofilattico di Avezzano per le analisi.

La pattuglia dell’unità cinofila ha bonificato l’area dalle esche avvelenate, che rappresentano una minaccia per l’intera fauna selvatica, compreso l’orso bruno marsicano, avvistato nella Valle Subequana. I carabinieri forestali dell’Aquilano collaborano da mesi con le unità cinofile dei reparti dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e d'Abruzzo, Lazio e Molise, effettuando ispezioni preventive in diversi comuni tra cui Scanno, Celano, Tornimparte, Montereale, Avezzano, Balsorano, Collelongo, Canistro e Tagliacozzo. Finora, le ispezioni preventive non hanno rilevato ulteriori criticità o casi di avvelenamento.