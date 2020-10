Morto Luca Torchetti, stimato giornalista, cordoglio nel mondo politico e sindacale

Il collega Luca Torchetti si è spento, all'eta di 59 anni, dopo una lunga malattia. Ha combattutto con coraggio fino alla fine, consapevole della gravità della sua malattia. Luca è stato sempre vicino all'Ordine dei giornalisti a cui teneva in modo particolare. Frequenti le sue visite nei nostri uffici per informarsi e per capire le nuove tendenze dell'informazione regionale. Era orgoglioso di aver ricevuto, nel 2006, il premio "Polidoro" per la sezione televisiva.

Aveva collaborato per molti anni con il quotdiano "Il Messaggero" e poi era passato all'ufficio stampa della Cgil dell'Aquila. Sempre attento ai problemi del giornalismo e, in generale, del mondo del lavoro. Con Luca scompare un giornalista sensibile che univa alla sua grande umanità una irresistibile carica di buonumore che non lo ha abbandonato nemmeno negli ultimi giorni dela sua breve vita.

Alla moglie Monica, collega giornalista, e ai suoi familiari il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Stefano Pallotta, ha espresso il suo personale dolore e il cordoglio del Consiglio.

I funerali si terranno all'Aquila, lunedì 5 ottobre, alle ore 11, nella chiesa di Cristo Re.

La Cgil Abruzzo Molise esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luca Torchetti. Aquilano, giornalista, Torchetti ha collaborato a lungo con il sindacato, prima quello del capoluogo abruzzese e poi quello regionale. Sempre attento ai temi del lavoro e alle questioni sociali, la sua scomparsa lascia un grande vuoto.

Non si può non ricordare il suo lungo impegno per garantire un'informazione a sostegno delle vertenze e del lavoro, dei diritti e della libertà, oltre alla sua capacità di comunicare e di informare sui valori per cui il sindacato da sempre si batte.

La Cgil Abruzzo Molise si stringe attorno ai familiari di Luca.