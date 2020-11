Morto a L'Aquila l'ex rettore Giovanni Schippa

L'ex rettore dell'università dell'Aquila Giovanni Schippa, è morto ieri all'età di 97 anni, il decesso è avvenuto nella sua abitazione di via Strinella.

L’Ateneo aquilano, da lui guidato dal 1981 al 1995, si imposi a livello nazionale diventando una delle università più ambite.

Nato a Perugia, Schippa crebbe a Passignano sul Trasimeno, per poi trasferirsi a Roma, dove si laureò alla Sapienza, per poi arrivare all’Aquila come docente per poi essere nominato rettore nel 1981.

Anche dopo il terremoto, ormai in pensione, non lasciò il capoluogo abruzzese, a cui era legato profondamente.

Partigiano combattente con il grado di sottotenente, professore emerito dell’Ateneo aquilano, aveva una prima laurea in Chimica e una seconda, honoris causa, in Ingegneria chimica.

È stato presidente della Fondazione Carispaq, Medaglia d’oro del presidente della Repubblica per meriti nel campo della cultura e della scuola, Cavaliere di Gran Croce, ha avuto l’Ordine della Minerva dell’Università Gabriele D’Annunzio.