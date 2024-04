Movida Aggressiva: Arresti per Bullismo. Il Giudice Sfida il Disprezzo delle Regole

Una serie di arresti ha scosso la movida locale, con il giudice che denuncia un "disprezzo totale delle regole" da parte dei responsabili. Due bulli sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre altri due hanno l'obbligo di restare nelle rispettive abitazioni durante la notte, in seguito a un brutale pestaggio avvenuto recentemente fuori da un locale di viale Benedetto Croce.

Ieri pomeriggio, una squadra composta dalla squadra mobile teatina e dai carabinieri di Chieti Scalo ha condotto un blitz contro gli autori dell'aggressione, avvenuta il 16 marzo scorso, durante la quale due ragazzi sono stati brutalmente picchiati, anche con l'uso di un tirapugni, causando danni permanenti a uno di loro.

Matteo Camillo Mammarella, residente a Manoppello, e Lorenzo Creati di Spoltore, entrambi diciannovenni, sono stati arrestati per lesioni personali continuate e pluriaggravate. Roberto Salutari, 23 anni, e Romolo Denny De Luca, 18 anni, non potranno allontanarsi da Pescara.

Secondo l'ordinanza del giudice Luca De Ninis, i violenti dimostrano "piena adesione a logiche di branco efferate e pericolose", utilizzando la violenza come strumento per affermare il loro predominio territoriale.

L'aggressione, avvenuta nei pressi della Galleria Scalo intorno alle 3 di notte, ha lasciato le vittime con gravi lesioni, con uno dei giovani che è stato operato d'urgenza per la frattura della mandibola. Le prove raccolte includono fotografie pubblicate su Instagram e le immagini di una telecamera di sorveglianza che ha catturato il momento dell'aggressione.

Mammarella, già noto alle forze dell'ordine per reati simili, è stato descritto come una figura ricorrente nel mondo della violenza di gruppo, eludendo regolarmente le restrizioni imposte dal tribunale. Creati è stato coinvolto in altre aggressioni, incluso un caso a Fossacesia durante le festività pasquali.

Gli avvocati difensori preparano la strategia per i prossimi interrogatori di garanzia mentre il giudice continua a monitorare attentamente la situazione, imponendo misure severe per prevenire ulteriori episodi di violenza simili.