Mucillagine minaccia la Piccola Pesca e le Vongolare: Allarme sul Litorale Adriatico

Fedagripesca e il Flag Costa dei Trabocchi lanciano l'allarme: la presenza della mucillagine lungo il litorale adriatico, dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, sta mettendo in ginocchio la piccola pesca e le vongolare nel teatino. L'eco preoccupazione si estende anche per i danni potenziali all'ecosistema marino, spingendo a richiedere misure di tutela sociale per i lavoratori e anticipazioni del fermo biologico in alcune aree.

Franco Ricci, presidente del Flag Costa dei Trabocchi, evidenzia che l'80% della flotta abruzzese è composta da operatori della piccola pesca, ora gravemente penalizzati dalla situazione. «Il rischio non è solo il periodo di presenza della mucillagine, ma i danni duraturi che potrebbe causare al prodotto marino», afferma Ricci. «È essenziale un intervento immediato per proteggere la sostenibilità a lungo termine di questo settore vitale».

Paola D'Angelo, responsabile regionale per l'Abruzzo di Fedagripesca, sottolinea l'urgenza di azioni concrete da parte delle istituzioni nazionali e regionali. Fedagripesca ha già avanzato richieste per attivare misure di sostegno sociale per tutti i lavoratori della pesca colpiti e per valutare anticipazioni del fermo biologico nelle aree più colpite dalla mucillagine.

La preoccupazione è palpabile tra gli operatori lungo la costa teatina, da Francavilla a San Salvo, con particolare attenzione per i produttori di vongolare. Maurizio Angotti, presidente del consorzio Cogevo Frentano, che raggruppa 21 operatori del settore, sottolinea la gravità della situazione per i redditi e la sostenibilità economica delle attività locali.

Il monitoraggio e le misure immediate diventano cruciali per mitigare gli impatti devastanti della mucillagine sulle comunità costiere e sull'ambiente marino adriatico.