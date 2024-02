Multa di 1000 Euro per Trasporto di Carne Senza Refrigerazione

Durante una serie di controlli autostradali condotti dalla Polizia di Stato nella regione marsicana, gli agenti della Polizia Stradale di Avezzano, in collaborazione con il servizio di igiene alimentare dell'ASL locale, hanno intercettato un autocarro di piccole dimensioni che trasportava carne destinata alla preparazione di kebab, senza rispettare le normative vigenti sugli alimenti deperibili.

Il carico, composto da oltre cinque quintali di carne, è stato scoperto a bordo di un veicolo che non garantiva la temperatura controllata richiesta per questo tipo di merci, pari a -18° C. Il mezzo utilizzato non disponeva delle adeguate caratteristiche di refrigerazione e la struttura non era sufficientemente coibentata, causando un aumento della temperatura interna di alcuni gradi al di sopra dello zero.

In accordo con il personale veterinario, la carne è stata sequestrata e successivamente distrutta, mentre il veicolo è stato sigillato con appositi sigilli di alta sicurezza. Il conducente del mezzo è stato multato con una sanzione di 1000 euro per la violazione delle normative alimentari in materia di trasporto.

Questo episodio mette in luce l'importanza dei controlli per garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative igieniche nel settore del trasporto di alimenti deperibili.