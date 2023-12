Multe da 25.000 Euro e Sequestro di Prodotti Ittici: Blitz Antipesca della Capitaneria di Porto

In un'operazione condotta in occasione delle festività natalizie, la Capitaneria di Porto di Ortona ha messo a segno una drastica azione contro la pesca illegale, culminata in sanzioni pecuniarie per un totale di 25.000 euro. L'operazione, coordinata a livello nazionale dal Centro di controllo nazionale pesca del Comando generale della Guardia costiera di Roma e a livello regionale dalla Direzione Marittima di Pescara, ha portato al sequestro di oltre 2 quintali di prodotto ittico.

Nel corso di questa intensa attività, che ha coinvolto il personale degli uffici marittimi di Ortona, Vasto e Francavilla al Mare, sono stati riscontrati cinque illeciti, di cui due di natura penale. L'operazione ha inoltre portato alla chiusura di un esercizio commerciale e al sequestro di una rete da pesca a strascico, trovata a bordo di un peschereccio. Tale rete è stata posta sotto sequestro in quanto presentava maglie inferiori alle misure minime consentite, compromettendo la selettività e favorendo la cattura indiscriminata di esemplari non ancora adulti di diverse specie di pesce.

Il dispositivo messo in atto dalla Capitaneria di Porto è partito già nel mese di novembre, coinvolgendo mirate attività ispettive sia in mare, a bordo dei pescherecci in attività, che a terra, con controlli nei mercati ittici, nelle pescherie e nei ristoranti di tutta la provincia.

L'operazione, denominata a livello nazionale "SpINNaker," si inserisce nell'impegno complessivo della Guardia Costiera nel 2023 per il controllo del settore della pesca, in sintonia con gli obiettivi proposti dal Ministero dell'Agricoltura in tema di sovranità alimentare e foreste.