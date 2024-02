Multe da 6mila Euro per Pescherecci Troppo Vicini alla Costa: Tre Unità Sanzionate

Tre pescherecci sono stati multati per gravi infrazioni dopo essere stati sorpresi a pescare troppo vicino alla costa di Martinsicuro. I militari dell’Ufficio locale marittimo – Guardia costiera di Martinsicuro hanno individuato le imbarcazioni mentre operavano di fronte al litorale, a distanze che variavano tra i 60 e i 200 metri dalla costa. Questo intervallo è risultato al di sotto del limite minimo consentito di 0,3 miglia nautiche dalla costa, corrispondenti a circa 550 metri.

La posizione dei pescherecci è stata confermata attraverso l'analisi dei tracciati delle imbarcazioni e dei dati forniti dai sistemi utilizzati dal Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera, che includono informazioni sulla posizione, la velocità e la rotta delle unità. I tre pescherecci sono stati sanzionati per aver violato le normative europee e nazionali che regolano la pesca in determinate zone.

Oltre alle multe pecuniarie per un totale di 6mila euro, sono stati contestati 18 punti sulle licenze di pesca e altri 18 punti ai comandanti delle unità, considerando le violazioni come "infrazioni gravi" alla normativa sulla pesca professionale.

Secondo quanto spiegato dalla Capitaneria in una nota, il sistema di infrazioni gravi prevede l'assegnazione di punti ai comandanti delle imbarcazioni e ai titolari delle licenze di pesca. Questo sistema consente alle autorità marittime di prendere provvedimenti, come la sospensione temporanea delle attività di pesca o la revoca della licenza di pesca, in caso di violazioni ripetute o nel caso in cui venga raggiunta la soglia massima di 90 punti assegnati.