Munda, presentato al museo aquilano plastico con mappa dei beni culturali della città

La Mappa dei Beni culturali della Città di L’Aquila in 3D è un plastico della città realizzato a mano in scala 1:1000 che riporta grosso modo, in forma circolare, il territorio inscritto nelle mura urbiche, per una estensione di circa 3,5 km quadrati. Sono stati riprodotti l’assetto urbanistico, morfologico e paesaggistico del territorio, attraverso l’utilizzo della cartografia tecnica con gli isolati in rilievo che accentuano la pianta della città.

I principali monumenti, sia religiosi che civili, sono in 3D nelle loro reali proporzioni e seguono gli ultimi interventi di restauro. Il plastico è stato concepito per essere aggiornato, con la filosofia del “work in progress”, inserendo man mano gli elementi architettonici che saranno restituiti.

I monumenti sono stati ricostruiti attraverso la modellazione 3D da rilievi realizzati appositamente per il plastico, e sono stati stampati in 3D con l’utilizzo di PLA, un derivato dal mais.

In un cassetto è contenuta la legenda che descrive i singoli particolari.

Per la realizzazione sono stati utilizzati materiali eco-compatibili come legno multistrato e altri materiali riciclabili. Per la colorazione sono stati utilizzati colori acrilici (base acqua).

Il sostegno del plastico è costituito da una cornice del diametro di cm 230 sostenuta da un tavolo a forma di tronco di cono, che esalta la forma del plastico.

La realizzazione del plastico, che segue la stampa della richiestissima mappa della città dell’Aquila, costituisce un altro importante tassello, una novità, per visualizzare l’esatta dimensione della ricostruzione a dieci anni dal sisma.

Questo ulteriore collegamento fra la città e il suo museo naturale è stato possibile grazie al progetto "L’Aquila città d’arte" frutto dell’accordo tra MiBAC rappresentato dal sottosegretario On. Gianluca Vacca e il Comune dell’Aquila, sindaco Pierluigi Biondi