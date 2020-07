Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, Alex Cicalè, 32enne di Alba Adriatica ieri si mentre era in sella a una moto, si è schiantato contro il muro di recinzione di una casa.

Cicalè, molto conosciuto in città anche per il suo impegno sociale (era volontario della Croce Rossa), è morto sul colpo.

L'incidente è accaduto in via Ascolana. Sul posto, ambulanze del 118 e agenti della polizia municipale.