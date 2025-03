Mutui in Abruzzo: rate mensili da 708 euro per una casa da 176.000 euro

In Abruzzo, per una casa del valore di 176.000 euro, la rata mensile del mutuo si attesta a 708 euro, evidenziando le attuali condizioni del mercato immobiliare regionale.

In Abruzzo, l'importo medio richiesto per un mutuo si aggira intorno ai 104.500 euro, con una durata media del finanziamento di 25 anni.

Per l'acquisto di una prima casa dal valore di 176.000 euro, considerando un tasso fisso del 2,45%, la rata mensile risulta essere di 708 euro.

La scelta del tasso fisso continua a prevalere tra i mutuatari abruzzesi, nonostante un lieve aumento dei tassi, attestandosi intorno al 4,75%, mentre i tassi variabili rimangono stabili al 4,25%.

Questa preferenza è influenzata dalle recenti decisioni della Banca Centrale Europea e dall'andamento dell'inflazione, che hanno inciso sui costi di finanziamento degli istituti bancari.

L'età media dei richiedenti mutuo in Abruzzo è di circa 38 anni e mezzo, con una leggera crescita della durata media dei finanziamenti, passata da 23 anni nel 2023 a 24 anni nel 2025.

Questi dati riflettono una tendenza verso piani di ammortamento più lunghi, probabilmente per contenere l'importo delle rate mensili.

È importante notare che, nonostante le variazioni dei tassi, il mercato immobiliare abruzzese mostra una certa stabilità, con un lieve calo del valore medio degli immobili, attestatosi a 156.142 euro (-2%).

Questo equilibrio tra domanda e offerta contribuisce a mantenere accessibile l'acquisto della casa per molte famiglie nella regione.

In conclusione, chi desidera acquistare una casa in Abruzzo può beneficiare di condizioni relativamente favorevoli, con rate mensili sostenibili e una varietà di opzioni di finanziamento disponibili. Tuttavia, è consigliabile valutare attentamente le proprie esigenze e confrontare le diverse offerte presenti sul mercato per trovare la soluzione più adatta.