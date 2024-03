Naiadi, Ancora Promesse. Passa Tutto alla Fira, ma...

Le Naiadi, importante struttura sportiva di Pescara, sta per compiere un passo cruciale verso la sua riapertura, rappresentando una priorità per il governo regionale abruzzese. Con l'obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro e soddisfare le esigenze degli appassionati desiderosi di riprendere gli allenamenti in vasca, venerdì scorso gli uffici regionali hanno consegnato le chiavi del complesso sportivo alla Fira, società in house, dopo la firma della relativa convenzione per la gestione dell'impianto. Tale trasferimento segna un momento di svolta significativo verso la riapertura delle Naiadi, con un affidamento iniziale di sei mesi alla Fira, prorogabile.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, insieme al presidente della Fira, Giacomo D'Ignazio, hanno reso noto che la Finanziaria regionale sarà responsabile dell'utilizzo degli impianti sportivi, garantendo l'accesso sia alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) del territorio abruzzese, sia alle ASD accreditate al Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o al registro parallelo del CONI, con tariffe predeterminate o gratuito, rispettivamente.

Per garantire la ripresa delle attività, la giunta regionale ha stanziato i fondi necessari per i lavori di manutenzione, affidati alla RTI 'Consorzio Innova', al fine di riavviare l'impianto in sicurezza e funzionalità. Questi interventi sono cruciali per ottenere le certificazioni necessarie alla fruibilità dell'impianto. Nel frattempo, la Fira attiverà una parte dell'impianto per valorizzarlo come risorsa del patrimonio regionale.

Resta ancora da risolvere il contenzioso con la società 'Club acquatico', poiché non è stato stipulato il contratto a causa dell'assenza della polizza definitiva. Tuttavia, la Fira pubblicherà un avviso per le associazioni sportive dilettantistiche, permettendo loro di presentare le candidature per usufruire degli impianti.