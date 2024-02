Nasce Arap Energia: Nuova Società Pubblico-Privata per le Energie Rinnovabili in Abruzzo

Una nuova impresa, Arap Energia Srl, vede la luce nel panorama delle energie rinnovabili al servizio delle imprese industriali abruzzesi. Questa società mista pubblico-privata è controllata dalla Regione Abruzzo tramite l'Azienda Regionale per le Attività Produttive (Arap), con l'obiettivo di produrre e distribuire energia verde nel sistema produttivo della regione.

La costituzione di questa nuova entità aziendale è il risultato di un processo di selezione avviato attraverso una gara pubblica indetta dall'Arap stessa. Come socio di minoranza è stata individuata Blunova One Srl, una società del gruppo Carlo Maresca Spa, un importante attore nazionale nel settore delle energie rinnovabili con oltre dieci anni di esperienza e investimenti per oltre mezzo miliardo di euro.

L'atto costitutivo è stato firmato ieri dal presidente di Arap, Giuseppe Savini, e dal rappresentante legale di Blunova One Srl, Fabio Maresca. Inoltre, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, con l'avvocato abruzzese Antony Aliano come presidente e Emanuele Mainardi come amministratore delegato, affiancati da Domenico Di Meo, Daniela Nobilio e Carolina Vitulli.

Arap Energia ha già delineato il proprio piano d'azione per i prossimi due anni, che prevede la realizzazione di diversi parchi fotovoltaici nei principali distretti industriali abruzzesi sotto la sua giurisdizione, per una capacità totale di 100 Megawatt. Si stima che gli investimenti necessari superino i 100 milioni di euro. Tra i servizi offerti, si includerà la fornitura di energia a prezzi competitivi per le attività di Arap e per i suoi impianti di depurazione e trattamento delle acque. Questo significa che tutte le imprese del territorio regionale avranno accesso a un partner pubblico per soddisfare la loro domanda di energia verde, con conseguenti benefici in termini di riduzione dei costi e delle emissioni di gas serra.