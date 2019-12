Natale a L'Aquila messa di mezzanotte nella Basilica di Collemaggio

Sarà la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, il tempio del Perdono di San Pietro Celestino V riconosciuto dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanità, la Chiesa in cui il Cardinale Arcivescovo presiederà la S. Messa di mezzanotte “in nativitate Domini”.

Il giorno di Natale, il 25 dicembre, l’Arcivescovo sarà a Coppito per celebrare, alle ore 11,30, l’eucarestia nella Parrocchia di S. Pietro apostolo. Nel pomeriggio, alle ore 17,30 nella Chiesa di S. Maria del S. Suffragio (Anime Sante) presiederà i Vespri solenni di Natale con il Capitolo Metropolitano Aquilano.

“Per “fare Natale” - ha scritto il Cardinale Petrocchi nel Messaggio augurale che sarà distribuito in tutte le parrocchie - non basta adottare lo stile della “porta aperta” verso chi “bussa”; dobbiamo oltrepassare l’uscio di casa e prendere l’iniziativa di andare verso coloro che ci evitano o hanno qualcosa “contro di noi”. Ma se l’impegno che ci assumiamo in questo Natale è quello di fare posto al “Signore-che-viene”, accogliendoLo negli altri, stiamo bene attenti a non commettere l’errore di rifiutarLo in noi stessi, perché non ci accettiamo.

Facciamo dunque “Natale nell’anima”, imparando a dire: “mi accetto, anche se non mi piaccio, e mi impegno a migliorare, nonostante gli errori in cui cado, perché pure in me c’è Gesù-che-viene”.