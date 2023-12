Natale tra Sprechi: 500mila Tonnellate di Cibo Buttate, 80€ a Famiglia Direttamente nella Pattumiera

"Assoutenti Rivela il Costo Economico e Ambientale degli Sprechi Alimentari durante le Feste"

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, gli italiani si preparano a una tradizione tristemente consolidata: lo spreco alimentare. Secondo le stime di Assoutenti, l'associazione in tutela del consumatore, durante il periodo natalizio, ogni famiglia butta nella pattumiera circa 500mila tonnellate di cibo, traducendosi in un dispendio economico di 80 euro a famiglia.

Panettoni, pandori, pesce, frutta, verdura, pasta e spumante sono solo alcuni degli alimenti che, dopo essere stati acquistati, cucinati e serviti in tavola, trovano il loro triste epilogo nei rifiuti. Una pratica che, purtroppo, non riguarda solo il periodo natalizio ma si protrae durante tutto l'anno, assumendo dimensioni allarmanti nelle festività.

Durante il Natale, la frenesia degli acquisti e la preparazione di numerosi pasti in compagnia contribuiscono a creare un surplus di cibo, spesso destinato a finire nei piatti di portata, nei frigoriferi e nelle dispense, per poi essere gettato. Assoutenti sottolinea che questa cattiva abitudine, oltre a rappresentare un costo significativo per le famiglie, contribuisce agli sprechi alimentari, un fenomeno che, a livello nazionale, raggiunge i 9 miliardi di euro all'anno, di cui 6,5 miliardi provengono direttamente dalle case.

Il problema non riguarda solo il periodo natalizio: secondo le stime, ogni persona butta via oltre mezzo chilo di cibo a settimana, corrispondente a 524 grammi di cibo pro capite settimanali e 27,2 chili all'anno. Questo si traduce in una media di 252 euro di cibo gettato nella pattumiera da ogni famiglia italiana nell'ultimo anno.

Un sondaggio condotto da Too Good To Go e YouGov rivela che l'86% degli intervistati ammette di sprecare cibo durante le festività natalizie, e il 37% di questi getta via oltre un quarto del cibo acquistato. La spazzatura alimentare comprende principalmente prodotti freschi, come pane, verdure, frutta e pasta fresca, oltre a bevande analcoliche e legumi. Un monito a riflettere su come affrontare con responsabilità il periodo delle festività, cercando di ridurre gli sprechi e promuovere un consumo più sostenibile.