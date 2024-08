Nave di Emergency Cambia Rotta per Salvare 28 Migranti: Arrivo a Ortona il 13 Agosto

La nave Life Support di Emergency è attesa nel porto di Ortona martedì 13 agosto, con a bordo 65 migranti salvati in due distinte operazioni nelle acque maltesi del Mediterraneo. L'imbarcazione, impegnata nella sua 23ª missione di ricerca e soccorso, ha cambiato rotta per prestare soccorso a un secondo gruppo di naufraghi, ritardando così l'arrivo previsto in Italia.

Il primo intervento di salvataggio si è svolto nella notte tra l'8 e il 9 agosto, quando la Life Support ha soccorso 37 persone a bordo di una barca in vetroresina, tra cui un minore non accompagnato. Dopo aver ricevuto l'indicazione di Ortona come porto di sbarco da parte delle autorità italiane, la nave ha ripreso la navigazione verso il porto abruzzese.

Venerdì 9 agosto, però, la Life Support ha ricevuto una seconda segnalazione di una barca in difficoltà. Anabel Montes Mier, capomissione della nave, ha spiegato che la richiesta di cambiare rotta per prestare soccorso al nuovo gruppo è stata prontamente autorizzata dalle autorità. Dopo 10 ore di ricerca, la nave ha raggiunto l'imbarcazione in pericolo, salvando 28 persone, tra cui una donna, tre minori accompagnati, un bambino di 3 anni e sei minori non accompagnati. I naufraghi, provenienti da Siria, Egitto, Eritrea e Bangladesh, sono fuggiti da situazioni di guerra, violenza e precarietà.

Sauro Forni, infermiere a bordo e responsabile delle attività cliniche, ha riferito che molti dei soccorsi presentavano segni di disidratazione, ustioni solari e chimiche dovute al contatto con una miscela di carburante e acqua di mare. Nonostante le difficoltà, il bambino di 3 anni è apparso in buone condizioni, mostrando vivacità e voglia di giocare.

Attiva nel Mediterraneo centrale dal dicembre 2022, la nave Life Support di Emergency ha salvato fino ad oggi 1.962 persone, confermandosi un pilastro nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare. La lunga navigazione verso Ortona segna un altro capitolo significativo nella missione umanitaria della nave.