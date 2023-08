Nel cuore della notte, azione contro la pesca abusiva: 2mila ricci e 100 kg di polpi sequestrati

Nel contesto di una battaglia sempre più serrata contro la pesca illegale, le forze della Capitaneria di Porto di Ortona hanno condotto un'operazione di rilievo, sequestrando una quantità straordinaria di oltre 2mila ricci di mare e 100 kg di polpi, sottratti al mare in modo irregolare. Questa azione, scaturita da un'attenta attività investigativa, è giunta dopo precedenti sanzioni comminate nelle settimane passate.

Gli agenti hanno agito in risposta a segnalazioni mirate da parte di cittadini sensibili alla questione, avviando un'osservazione che ha permesso di individuare i veicoli sospetti utilizzati per la raccolta e il trasporto degli animali ittici. Gli agenti hanno poi individuato le aree marine prescelte dai pescatori abusivi per operare indisturbati. Attendendo nascosti tra gli scogli, hanno osservato l'attività dei pescatori illegali in attesa che emergessero dall'acqua con il pescato tra le mani.

Gli autori di queste azioni illegali, appartenenti a due gruppi distinti provenienti da diverse regioni del sud Italia, sono stati sorpresi mentre compivano attività di pesca non autorizzata di polpi e ricci di mare, specie particolarmente richieste sul mercato ma che, se prelevate in modo indiscriminato, minacciano la sopravvivenza degli ecosistemi marini.

Come conseguenza delle loro azioni, è stata inflitta una multa di 2mila euro agli autori delle attività illegali. Inoltre, il pescato e l'attrezzatura utilizzata sono stati sequestrati. Tanto i ricci quanto i polpi sono stati restituiti al mare per garantire la loro sopravvivenza e la ripopolazione dei fondali marini.

La pesca abusiva di ricci e polpi rappresenta un grave problema che mette a rischio l'ambiente marino, danneggia i pescatori rispettosi delle leggi e crea anche pericoli per la salute umana, in quanto questi prodotti sfuggono alle norme igienico-sanitarie.

L'azione delle autorità ha intensificato i controlli su tutta la filiera ittica, prevenendo ulteriori abusi e garantendo la legalità nell'attività di pesca. La lotta alla pesca illegale rappresenta una priorità nella tutela delle risorse ittiche e dell'equilibrio degli ecosistemi marini.