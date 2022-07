Neomamma partorisce e discute tesi da remoto dall'ospedale di Sant'Omero

Doppia gioia per una giovane mamma di Castellalto, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Sant'Omero: Silvia Iovannone, dopo aver dato alla luce la sua bambina, Beatrice, ha discusso online la tesi 'Il potere creativo della noia' relativa al corso di specializzazione per insegnanti di sostegno che ha frequentato all'Università di Teramo.

La giornata di discussione della tesi è coincisa con il ricovero inatteso in ospedale per dare alla luce la sua bimba: la giovane mamma non si è persa d'animo e con l'aiuto del personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia e di quello di Pediatria-Nido, che ha assistito alla discussione e alla proclamazione con entusiasmo, ha ottenuto il titolo con il massimo dei voti.

A fare il tifo per lei anche le altre mamme ricoverate nel reparto.

Appena proclamata, la giovane mamma, commossa, ha indossato la corona d'alloro regalatale dal personale dell'ospedale e ha abbracciato la piccola Beatrice, che pesa 2.670 grammi, per condividere con lei la sua gioia. Ora entrambe sono state dimesse e sono tornate a casa, in perfetta salute.