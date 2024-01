Neonata di 9 giorni rischia di soffocare a Perano: Arrivo tempestivo del 118 salva la vita

Una neonata di soli 9 giorni è stata salvata da un potenziale soffocamento grazie all'arrivo tempestivo dell'ambulanza 118 di Casoli, con un medico a bordo. L'incidente ha avuto luogo alcuni giorni fa quando una coppia ha notato che la piccola stava avendo una crisi da rigurgito dopo la poppata e stava avendo difficoltà a respirare.

Il panico della situazione è cresciuto quando la difficoltà respiratoria della neonata è aumentata, spingendo la coppia a chiamare immediatamente la centrale 118. L'ambulanza da Casoli è stata attivata immediatamente. Grazie agli operatori presenti e alla visita del medico, la situazione è migliorata notevolmente, con la neonata che si è ripresa e anche la mamma ha ritrovato la tranquillità.

Il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, ha colto l'occasione per sottolineare l'importanza della presenza delle ambulanze medicalizzate, specialmente alla luce delle voci che annunciano possibili riduzioni dell'orario di apertura del presidio territoriale e la possibilità di tagliare la presenza del medico a bordo delle ambulanze. Tiberini ha evidenziato come in situazioni di emergenza, la presenza di un medico a bordo possa fare la differenza, garantendo interventi tempestivi e salvavita.