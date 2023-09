Nessun Colpevole? Colpevoli Tutti! Preside Chiede 1 Euro a 500 Studenti per la Porta Danneggiata

Nei primi giorni dell'anno scolastico, presso l'Istituto Scientifico Marco Vitruvio Pollione di Avezzano, si è verificato un atto di vandalismo in cui una porta della scuola è stata danneggiata. Alla luce di ciò, la dirigente scolastica ha emesso una circolare in cui invitava tutti gli studenti dell'istituto a rivelare i nomi dei responsabili entro un termine di due giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nonostante il termine stabilito, non siano pervenute informazioni sui colpevoli, la dirigente scolastica ha preso una decisione drastica. Questa mattina, ha inviato un avviso di pagamento di 1,03 euro, intitolato "Risarcimento Danno Porta Ingresso Edificio E", a più di 500 studenti tramite il sistema di pagamento Pago PA. Gli studenti avranno tempo fino al 20 dicembre per effettuare il pagamento. La misura è stata presa nonostante non siano stati identificati i responsabili del danneggiamento.