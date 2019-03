Netto rialzo delle temperature nel weekend, valori da fine Aprile.

Temperature davvero pazze in questa seconda decade di Marzo, dopo il caldo anomalo della prima settimana, un improvviso rigurgito invernale ha riportato maltempo, freddo e neve fino a quote basse e ora l'arrivo dell'anticiclone favorirà un nuovo rialzo termico, anche sensibile su alcune zone dove si potranno raggiungere persino i 24°.

Vediamo dove e quando sull'Italia dando uno sguardo al dettaglio per i prossimi giorni fino alla domenica

Venerdì: Una giornata di tempo relativamente buono o discreto quasi ovunque favorisce un generale aumento delle temperature, più sensibile al Nord e in pianura padana. Al Nord massime comprese tra 13 e 18° ma con punte di 20-22° in pianura, specie Emilia Romagna. Al Centro massime tra 13 e 18°, più fresche ad est. Al Sud massime tra 13 e 16°. Valori generalmente in linea con le medie salvo scarti positivi al Nordovest e sull'Emilia.

Sabato: Temperature in ulteriore aumento sull'Italia, in particolare al Centro Nord soprattutto pianura padana e interne della Toscana, aumenti relativi al Sud più percepibili lungo l'Adriatico. Al nord previste massime tra 16 e 20° con punte di 24° in Emilia Romagna.

Al Centro massime tra 16 e 18° fino a 20° in Toscana, al Sud tra 15 e 18°, più alte in Puglia.

Domenica: Temperature in calo al Nord per l'arrivo di una perturbazione, resiste qualche valore mite solo sulle basse pianure.

Temperature stabili o in lieve calo al Centro, poco variate al Sud. Al nord previste massime tra 13 e 16° con punte di 19 in Emilia Romagna. Al Centro massime tra 13 e 17°, al Sud tra 15 e 17°, fino a 19 in Puglia.

Giorni successivi: Ulteriore calo delle temperature al Centro Nord ma soprattutto al Nord dove le massime potrebbero tornare a una cifra portandosi nuovamente sotto media. Valori in leggero aumento invece al Sud per effetto della ventilazione meridionale.