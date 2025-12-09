Neve da record e impianti riaperti: assalto di sciatori sul Gran Sasso

Campo Imperatore torna operativo con funivia e piste principali, mentre Campo Felice avvia la stagione con il campo scuola aperto e prime attività in sicurezza.

La stagione invernale sul Gran Sasso riparte con entusiasmo: nel giorno dell’Immacolata la storica stazione di Campo Imperatore ha riaperto agli sciatori, riportando in funzione la funivia Fonte Cerreto–Campo Imperatore e gli impianti in quota. Fin dalle prime ore del mattino, le cabine hanno trasportato un flusso costante di visitatori, con centinaia di appassionati provenienti non solo dall’Abruzzo, ma anche da Lazio, Marche e Molise, richiamati dalle buone condizioni del manto nevoso e dalla possibilità di inaugurare la stagione sulle piste più alte dell’Appennino.

Le discese dell’area delle Fontari, curate negli ultimi giorni dai mezzi battipista, sono tornate pienamente operative grazie alla presenza di neve naturale sufficiente a garantire un fondo compatto. Rimangono invece temporaneamente chiusi gli impianti della Scindarella, interessati da un problema tecnico su cui i manutentori stanno intervenendo con l’obiettivo di riattivarli nei prossimi giorni. La situazione meteo, stabile per l’intera giornata, ha favorito il regolare svolgimento delle attività sciistiche e la presenza di numerosi visitatori, segnale incoraggiante per un comparto che attende conferme dopo stagioni segnate da aperture irregolari.

«Oggi si riparte con fiducia, augurandoci un inverno ricco di soddisfazioni per tutto il territorio», ha dichiarato Luigi Faccia, consigliere comunale dell’Aquila delegato allo sviluppo del Gran Sasso, presente alla riapertura degli impianti.

Nel resto del comprensorio aquilano, anche Campo Felice ha avviato la sua stagione con la riapertura della pista campo scuola, fondamentale per gli sci club, i corsi per principianti e le prime sessioni di allenamento. L’apertura progressiva delle altre piste è prevista nei prossimi giorni, in base all’evoluzione delle condizioni di innevamento e all’arrivo di eventuali nuove precipitazioni.