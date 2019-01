Neve e gelo al centro sud della penisola, meglio altrove

Sta raggiungendo il culmine la seconda irruzione artica del 2019 ed è sull'Adriatico che si concentrano le masse di aria fredda in discesa dalle latitudini settentrionali. Sono in corso nevicate che raggiungono localmente quote di pianura tra basse Marche ed Abruzzo, alle prese con piogge sulle coste ma con fenomeni che si trasformano in neve inoltrandosi verso l'interno, già a quote pianeggianti.

In Abruzzo la neve è caduta a quote di pianura o di bassa collina su Teramano, Pescarese e Chietino, tanto che i sindaci di alcuni comuni hanno deciso per la chiusura delle scuole oggi, venerdì, a Penne e Città Sant'Angelo.

Scuole chiuse venerdì 11 gennaio anche a Chieti e Provincia.

Neve anche tra Molise e alta Puglia, ma mediamente oltre i 300m.

Sul resto d'Italia si segnala qualche rovescio su Sardegna orientale e nord Sicilia, ma è il freddo pungente ad accomunare un po' tutte le regioni, con la colonnina diffusamente sotto zero al Centro-Nord ma e su tratti del Sud.

Minime fino a -7° registrate nei dintorni di Parma, tra -4 e -1° sul resto della Pianura Padana. Al Centro si toccano i -5° a Firenze, -3° a Frosinone, in Campania -1° a Grazzanise nel Casertano, -1° anche nel Salento, a Lecce.

Nella notte la neve è caduta anche in Umbria fino a quote di pianura, con rovesci brevi ma di una certa intensità hanno interessato infatti il Perugino lasciando al suolo giusto qualche centimetro di neve.

PROSSIME ORE.

Instabile per gran parte del giorno tra basse Marche e Puglia, con fenomeni in attenuazione solo verso sera. Neve a partire dai 100/200m, a tratti anche in pianura sull'Abruzzo.

Qualche pioggia su Calabria, nord Sicilia e Sardegna settentrionale con neve dai 500/700m sulla Sila.

Altrove prevale il bel tempo con nubi in aumento serale sui confini alpini.