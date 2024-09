Neve sulle Vette Abruzzesi: Gran Sasso e Maiella Imbiancati

Temperature invernali registrate a L’Aquila e sulle cime montuose.

Oggi, le cime dell'Appennino abruzzese si sono presentate completamente imbiancate in una giornata di sole splendente. Le nevi hanno coperto i vettori del Gran Sasso e della Maiella, offrendo un paesaggio invernale suggestivo.

Sul Gran Sasso, in particolare a Campo Imperatore, la temperatura è scesa fino a -2.1°C a mezzanotte, come rilevato dalla stazione meteorologica dell'associazione Caput Frigoris, situata a 2132 metri di altezza nel Giardino Botanico. Al momento, la temperatura si attesta intorno ai 5°C e non è presente vento.

Al Rifugio Franchetti, situato sul versante teramano del massiccio, a 2433 metri, la temperatura minima registrata è stata di -3.9°C.

Sulla Maiella, si è verificata una nevicata significativa. La stazione meteo "La Madonnina", posta a 2003 metri in località Majelletta - Blockhaus di Pretoro (Chieti), ha registrato una temperatura minima di -1.1°C. Attualmente, la temperatura nella stessa località è di 1.9°C.

A L’Aquila, capoluogo della regione, le temperature minime hanno oscillato tra 3.7°C e 5.1°C, come indicato dalle stazioni meteorologiche di Caput Frigoris distribuite in cinque località a quota variabile tra 585 e 810 metri.