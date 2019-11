“New Point of View” dieci iniziative per il rilancio turistico territorio aquilano

Dieci iniziative tra la fine di novembre e gennaio 2020, con l’obiettivo di rilanciare l’attività dell’Info Point del Comune dell’Aquila (che si trova in piazza Battaglione degli Alpini, fontana luminosa) sia per gli aquilani che per i visitatori.

Questo il contenuto del “New Point of View” ideato dall’associazione D-Munda, che l’amministrazione comunale del capoluogo abruzzese utilizzerà per la promozione della città e del suo territorio, in particolare per il centro storico.

L’iniziativa è stata presentata stamani in Comune dall’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio, e dalla presidente di D-Munda, Simona Balassone, associazione che ha esperienza pluriennale nel campo della progettazione in ambito turistico.

Gli appuntamenti settimanali, che partiranno tutti dall’Info Point, cominceranno domenica 24 novembre alle ore 10 con i “9999 passi – camminata culturale in città”, un percorso benessere tra le mura cittadine, per poi proseguire il primo dicembre alle 11 con un’esperienza per i più piccoli, la “Caccia al Mammut”. “Col naso all’insù” sarà invece il tema dell’iniziativa del 7 dicembre alle ore 10, una visita guidata alla scoperta dei dettagli e dei particolari della città, per poi passare, il 14 dicembre, alle ore 15.30, all’imponenza dell’ “Architettura razionalista a L’Aquila”.

Durante il periodo natalizio, il 21 dicembre alle 15.30, si scoprirà la città attraverso “I palazzi degli eminenti cittadini”. Il 28 dicembre alle 10 si camminerà di nuovo a passo svelto con i “9999 passi – camminata culturale in città” e il 4 gennaio, alle 15.30, si inizieranno a scoprire i mestieri antichi con l’arte del tombolo aquilano con “Impara un’arte”.

Dopo le festività gli appuntamenti torneranno con “I 4 quarti con degustazione”, l’11 gennaio alle ore 10.30, per poi concludere il ciclo di attività il 17 e 18 gennaio con “L’Aquila di una volta” dove parole e immagini andranno a ricostruire l’identità cittadina (ore 17) e, di nuovo, “i 4 quarti con degustazione” (ore 10.30).

“Rilanciare l’attività dell’Info Point ha una duplice valenza – ha spiegato l’assessore Aquilio – da una parte promuovere turisticamente l’immagine dell’Aquila, ma anche, e soprattutto, mostrare agli aquilani stessi la città che sta rinascendo. Abbiamo puntato sulla professionalità degli operatori di D-Munda, che già svolgono le loro azioni nell’ambito del Polo museale abruzzese, e questo progetto è propedeutico a un ulteriore passo, che è quello di strutturare, con gli addetti del settore, dei pacchetti turistici, inizialmente calibrati sul week end”.

“La gestione delle attività – ha specificato Simona Balassone – sarà affidata a tre professioniste del settore, che svolgono anche servizio di accoglienza turistica all’interno dell’Info Point. Per tutti gli appuntamenti, in particolare quelli delle degustazioni, dei palazzi e dei mestieri, chiederemo la collaborazione dei commercianti, degli artigiani e dei proprietari degli edifici”.

Le informazioni sulle modalità di partecipazione e la durata potranno essere reperite presso l’Info Point in Piazza Battaglione degli Alpini, sul sito www.quilaquila.it, sulla pagina facebook dell’Associazione D-MuNDA e ai contatti e-mail turismo@quilaquila.it.