Nipote Eroe Sventa Truffa del Falso Incidente: 86enne Salvo da Coppia di Truffatori

Una truffa orchestrata attorno al finto incidente è stata sventata grazie all'intervento tempestivo di un vero nipote, che ha impedito a un anziano di 86 anni di consegnare quasi 9.000 euro a una coppia campana. La storia inizia con la trappola del finto incidente: un individuo, qualificandosi come maresciallo dei Carabinieri, contatta telefonicamente l'anziano, spiegando di un risarcimento necessario per il danno causato dal mancato arresto del figlio.

Per evitare problemi e proteggere il figlio da un presunto arresto, l'86enne raccoglie la somma di 8.800 euro in contanti, pronta per essere consegnata alla donna incaricata, come anticipato telefonicamente. Fortunatamente, poco prima del passaggio della truffatrice, un "vero" nipote arriva a casa dell'anziano. Entrando, scorge la donna e nota l'ingente somma di denaro sul tavolo della cucina. In quel momento, la donna si allontana rapidamente dalla scena.

All'esterno, i Carabinieri e la polizia locale di Spoltore stavano identificando il conducente di una Fiat Panda scura, noleggiata per l'occasione. Durante le operazioni di identificazione, emerge che l'uomo è già noto alle autorità con numerosi precedenti penali. Nel frattempo, il nipote dell'anziano insegue la donna, richiamando l'attenzione dei carabinieri e indicandola come truffatrice.

Dopo gli accertamenti necessari e l'individuazione fotografica, la donna viene arrestata e condotta presso la casa circondariale di Chieti. L'uomo, invece, è stato denunciato a piede libero. Entrambi dovranno rispondere dell'accusa di concorso in truffa ai danni di un anziano.