Notaresco, tragedia familiare: si spegne il pensionato che aveva perso la moglie

Dopo quattro giorni di coma, il 65enne non ce l’ha fatta: il dolore per la perdita della moglie gli era insopportabile.

Una storia di dolore e amore

Un dramma umano si è consumato a Notaresco, dove un uomo di 65 anni, iniziali A.D., è deceduto dopo quattro giorni di coma presso l’ospedale Mazzini di Teramo. Il pensionato si era sparato alla testa, incapace di superare il dolore per la recente perdita della moglie, scomparsa poche settimane prima a causa di una grave malattia.

Il gesto estremo è avvenuto davanti all’abitazione in cui aveva condiviso la vita con la compagna, situata in una zona periferica del comune abruzzese. Quella casa, un tempo luogo di affetto e ricordi, è divenuta teatro di una tragedia che ha scosso l’intera comunità.

Un intervento disperato

Dopo l’atto drammatico, l’uomo era stato trasportato d’urgenza al nosocomio teramano e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione, non si è mai ripreso dal colpo autoinflitto. La sua lotta per la vita si è spenta tra il dolore dei familiari e il cordoglio di chi lo conosceva.

Il peso della perdita

Secondo quanto emerso, la scomparsa della moglie aveva lasciato il 65enne in uno stato di profonda sofferenza emotiva. Un dolore che si era intensificato col tempo, fino a spingerlo a compiere quel gesto disperato. I vicini e gli amici raccontano di un uomo silenzioso e provato, che non era riuscito a trovare consolazione dopo la perdita della sua compagna di vita.

Comunità in lutto

La tragedia ha colpito profondamente il paese di Notaresco, una piccola comunità dove tutti si conoscono. Le parole di vicinanza ai familiari non si sono fatte attendere, e in molti si stringono attorno al dolore dei parenti. L’accaduto riporta l’attenzione sulla necessità di sostenere chi attraversa momenti di grave sofferenza psicologica, per evitare che il dolore diventi insormontabile.

Un addio struggente

Ora, A.D. riposa accanto alla moglie, raggiungendo quella pace che il lutto gli aveva negato. Una storia di amore e disperazione, che lascia dietro di sé un silenzio carico di tristezza e riflessione.