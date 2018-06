Notte Bianca dello Sport, a L'Aquila il 16 giugno con 20 discipline sportive nel centro storico

Venti manifestazioni sportive in 14 luoghi del centro storico e 60 associazioni animeranno la prima Notte Bianca dello Sport, in programma dalla serata del 16 giugno e organizzata dalle Vecchie Fiamme Old Rugby, con il sostegno del Comune dell'Aquila e del Coni, l'alto patrocinio della Regione Abruzzo e il patrocinio della Provincia dell'Aquila.

La manifestazione è stata presentata dal Sindaco e dall'Assessore allo Sport, Pierluigi Biondi e Alessandro Piccinini, dal delegato provinciale dell'Aquila del Coni, Luciano Perazza e da Carlo Stefanucci, delle Vecchie Fiamme Old Rugby.

Arricchiranno l'evento il concerto di Massimo Priviero e il convegno sullo sport come stumento educativo e sociale.

Si comincerà alle 15.30 e le manifestazioni andranno avanti fino alle 2 del mattino.

Il dettaglio del progamma è contenuto nella brochure allegata.