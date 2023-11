Notte di Tensione nel Centro Storico: Due Risse Agitano l'Aquila, Minori Coinvolti

L'Aquila è stata teatro di una serata di follia nel suo centro storico durante l'ultimo fine settimana, con ben due risse scoppiate in poche ore. La prima si è verificata poco dopo le 21 di sabato presso il parco della Villa Comunale, dove una violenta rissa tra individui stranieri si è sviluppata con l'uso di bottiglie e bastoni. L'intervento tempestivo della polizia con alcune volanti ha apparentemente riportato la situazione alla normalità. Tuttavia, poche ore dopo, una nuova chiamata ha richiesto l'intervento dei carabinieri per una seconda rissa tra giovani nelle vie del centro.

I militari stanno ora identificando i coinvolti e ricostruendo l'accaduto. Questi episodi di violenza si aggiungono alla serie di problematiche che hanno coinvolto il centro storico dell'Aquila, attirando l'attenzione delle autorità e delle forze dell'ordine.

La movida notturna ad Avezzano non è stata immune da incidenti, con due adolescenti finiti al pronto soccorso a seguito di lesioni ed escoriazioni riportate durante una rissa al di fuori di un locale in via Roma. Ancora una volta, sembra che il conflitto abbia coinvolto alcuni minori stranieri ospitati in un centro di accoglienza della zona. Nonostante un'operazione delle forze dell'ordine durante la notte tra sabato e domenica, finalizzata a garantire la tranquillità nei luoghi della movida, la violenza persiste, evidenziando la complessità della situazione.