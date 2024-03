Notte di Terrore, Due Sorelle Picchiate in Casa da Tre Incappucciati

Una terribile notte di paura per due anziane sorelle, vittime di un'incursione da parte di tre uomini incappucciati nella loro stessa abitazione. L'evento risale a sabato scorso, ma la denuncia è stata presentata solo ieri, evidenziando la gravità della situazione.

I ladri sono penetrati nella casa delle due donne, facendo irruzione con violenza attraverso la porta d'ingresso. Una delle sorelle è stata brutalmente aggredita, subendo percosse da parte degli intrusi. Tuttavia, i malviventi sono fuggiti precipitosamente di fronte alle grida di terrore delle vittime.

L'episodio ha seminato il terrore tra le due sorelle, che hanno raccontato con orrore quanto accaduto. I tre aggressori, descritti come uomini incappucciati, parlavano italiano, suggerendo che potrebbero essere del luogo. Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, stanno conducendo un'indagine per individuare e arrestare i responsabili di questo vile attacco.