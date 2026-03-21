Notte di sangue sulle strade: tre giovani morti tra Roma e Milano

Drammatici incidenti stradali nella notte tra Lazio e Lombardia con tre vittime giovanissime, indagini in corso per chiarire dinamiche e responsabilità degli scontri

Una notte segnata da gravi incidenti stradali ha provocato la morte di tre giovani tra Roma e Milano, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza sulle strade. Le vittime sono un 17enne nella Capitale e due ragazzi poco più che ventenni nel capoluogo lombardo.

Il primo episodio si è verificato a Milano intorno alle 4 del mattino, dove una moto e un taxi si sono scontrati violentemente. A perdere la vita sono stati il conducente del mezzo a due ruote, Mithum Sandeepa Perer Kuranage, 23 anni, e la passeggera Elisa Teodora Tranca Dranca, 20 anni. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, il motociclista avrebbe attraversato un semaforo rosso, andando a impattare contro il taxi che, a seguito dell’urto, si è ribaltato. Il conducente dell’auto, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito ma non in modo grave.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La magistratura ha disposto il sequestro dei veicoli e dei caschi, mentre si valuta l’esecuzione dell’autopsia sulle due vittime per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

Poche ore prima, a Roma, un altro drammatico incidente aveva già segnato la notte. Intorno alle 2, lungo via Cristoforo Colombo, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo lo scontro tra la sua microcar e un’altra vettura. Nell’impatto sono rimasti feriti sia il passeggero del giovane sia il conducente dell’auto coinvolta, un uomo di 53 anni, sottoposto agli accertamenti su alcol e droga.

Anche in questo caso, gli agenti del IX Gruppo Eur hanno disposto il sequestro dei mezzi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Due episodi distinti, ma accomunati da un tragico bilancio e da vittime giovanissime, che riportano al centro il tema della sicurezza stradale e della prevenzione, in un contesto in cui gli incidenti notturni continuano a rappresentare una criticità significativa su tutto il territorio nazionale.