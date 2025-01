Novantenne adescata al supermercato e derubata: arrestati quattro malviventi

Truffatori adescano una donna di 90 anni al supermercato e la derubano in casa: operazione dei carabinieri porta a quattro arresti.

Una vicenda di truffa e furto ha coinvolto una donna di 90 anni a Pescara, dove quattro individui sono stati arrestati per aver orchestrato un inganno ai danni dell'anziana. Il fatto è avvenuto quando il gruppo di malviventi ha adescato la donna presso un supermercato, con l'obiettivo di carpire la sua fiducia e introdursi nella sua abitazione.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri, i truffatori hanno avvicinato la signora fingendo di aiutarla durante la spesa. Con toni gentili e un atteggiamento apparentemente premuroso, sono riusciti a conquistare la sua fiducia. Successivamente, con una scusa, si sono fatti invitare nella sua casa, dove hanno messo in atto il loro piano criminale.

Una volta all'interno dell'abitazione, i malviventi hanno approfittato della vulnerabilità della donna per sottrarre oggetti di valore, gioielli e contanti. Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro, lasciando la vittima non solo impoverita ma anche profondamente scossa dall'accaduto.

Operazione e arresti

Grazie alla segnalazione tempestiva della donna e alle indagini approfondite delle forze dell'ordine, i responsabili sono stati identificati e arrestati. I carabinieri, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato e raccogliendo testimonianze, sono riusciti a ricostruire i movimenti della banda.

I quattro arrestati, già noti alle forze dell’ordine per reati simili, sono ora accusati di furto aggravato e truffa. Gli investigatori stanno verificando se il gruppo possa essere collegato ad altri episodi analoghi avvenuti nella zona, dato che il modus operandi sembra essere parte di una strategia ben collaudata.

Un problema diffuso

Questo caso evidenzia il problema crescente delle truffe ai danni degli anziani, una categoria particolarmente vulnerabile. I truffatori sfruttano la fiducia e la fragilità delle persone sole o meno attente, spesso utilizzando tecniche manipolative per accedere alle loro abitazioni.

Secondo recenti dati, episodi di questo tipo sono in aumento, con numerosi anziani che finiscono vittime di raggiri, sia nei luoghi pubblici che telefonicamente. Le autorità consigliano di mantenere sempre alta la guardia e di non aprire la porta a sconosciuti o accettare aiuti non richiesti, specialmente da parte di persone mai incontrate prima.

Prevenzione e sensibilizzazione

Per contrastare questi fenomeni, le forze dell’ordine stanno intensificando le campagne di sensibilizzazione, rivolgendosi in particolare agli anziani e ai loro familiari. I consigli includono il non fornire informazioni personali a estranei, il diffidare di richieste di aiuto non giustificate e il segnalare immediatamente comportamenti sospetti.

In questo contesto, la collaborazione tra cittadini e istituzioni si rivela fondamentale per prevenire e contrastare i reati. Episodi come quello avvenuto a Pescara sono un monito a rimanere vigili e a promuovere una maggiore consapevolezza nelle comunità.

Conclusione

Grazie al rapido intervento dei carabinieri, questa vicenda ha trovato un esito positivo con l’arresto dei responsabili. Tuttavia, resta cruciale continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica e adottare misure preventive per tutelare le fasce più deboli della popolazione da questo tipo di crimini.