 Novità nel calcio: dirette delle partite in streaming ma anche scommesse

Dazn è un colosso che solo quest’anno si è affacciato in Italia andando a conquistare il grande pubblico visto ciò che è accaduto in seno al calcio in tv nel nostro paese. Mediaset Premium è come noto uscito di scena dalla ricca torta costituita dalla spartizione del calcio in diretta: è rimasto Sky, punto di forza del settore, affiancato quest’anno da Dazn, piattaforma multimediale per vedere partite di calcio in diretta streaming.

Dazn è un satellite del gruppo inglese Perform la cui proprietà è da attribuirsi al magnate ucraino Leonard Blavatnik: quest’ anno Perform ha fatto una ricca spesa in Europa facendo incrementare i propri ricavi che sono passati da 9,6 milioni di euro nel 2016 a circa 100 milioni nel 2017.



Non solo di Dazn si parla perché il gruppo inglese, come riportato da Il Fatto Quotidiano, è attivo anche nel campo delle scommesse. Attualmente la nuova piattaforma streaming sta investendo 193 milioni di euro a stagione per tre gare su dieci di Serie oltre che 22 milioni per tutta la Serie B: cifre di un certo peso riferite ad un gruppo i cui affari spaziano. Perform garantisce anche un servizio informativo per tutti gli allibratori fornendo loro informazioni e statistiche per andare a creare le quote in tempo reale.

Il tutto nasce anche dalla poca affidabilità di altri soggetti che si occupano di erogare servizi di questo tipo; dell’universo Perform fanno parte anche altre realtà, come Opta e Runningball, che si occupano di supportare i principali operatori di gioco riconosciuti e non nell’andare a indicare statistiche e consigli per chi scommette.



Un mondo florido quello delle scommesse, in Italia ma anche all’estero: lo scorso anno, il 2017, è stato da record per numero di scommesse in Italia. Ovviamente a fare la parte del leone è sempre il calcio, lo sport preferito dagli italiani anche a livello di giocate e soprattutto le scommesse sulla serie A. Buona parte di questa crescita è dovuta anche all’online, vista la presenza sempre più cospicua di siti e portali che operano direttamente in rete.

Una grande passione quella degli scommettitori che trova ampio sfogo anche nella crescita di soggetti che, proprio come il servizio garantito da Dazn, mettono a disposizione degli utenti statistiche, indicazioni, suggerimenti utili per orientarsi nel campo delle scommesse.