Nuova Ferrovia Pescara-Chieti-Roma: Salvi Alcuni Palazzi dalla Demolizione

Incontro tra Comune, tecnici e progettisti: ridotte le demolizioni in via Lago di Garda, si spera anche per via Colombo

C'è speranza per parte dei palazzi situati sul tracciato della nuova ferrovia veloce Pescara-Chieti-Roma di evitare la demolizione. Durante recenti incontri e sopralluoghi con i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, previsti dal dibattito pubblico sul potenziamento ferroviario, è emersa la possibilità di ridurre gli abbattimenti.

Dopo la presentazione del progetto di fattibilità a fine aprile, l’amministrazione comunale ha incontrato i residenti di via Lago di Garda, direttamente interessati dalle ipotesi di demolizione. "Un modo", si legge in una nota del Comune, "per confrontarsi e raccogliere le loro domande e richieste da sottoporre al coordinamento del dibattito".

Il sindaco Giorgio Di Clemente ha riportato le preoccupazioni dei cittadini ai tecnici, chiedendo di trovare alternative agli abbattimenti. Durante il dibattito pubblico di mercoledì scorso, è stata presentata una revisione del progetto che salva la maggior parte delle abitazioni di via Lago di Garda, da via Trasimeno in direzione Chieti. Si continua a lavorare per trovare soluzioni per i restanti fabbricati in direzione Pescara e per alcune abitazioni di via Vittorio Emanuele II e Dragonara. Anche per via Colombo, nonostante la situazione più complessa, si stanno cercando alternative per evitare gli abbattimenti.

“Continueremo a far sentire la nostra voce per cercare di ottenere il miglior risultato possibile", ha affermato il sindaco Di Clemente, ringraziando progettisti, tecnici e la Regione per la collaborazione. L’amministrazione comunale si impegna a ridurre al minimo i disagi per i cittadini, sia durante la costruzione sia dopo la realizzazione dell’opera, con misure di mitigazione dell’impatto acustico e ambientale.