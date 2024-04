Nuova Giunta Marsilio, Perde Solo la Lega. Verì Confermata Come Esterna alla Sanità

Dopo oltre tre ore di intense discussioni, si delinea un accordo parziale sulla composizione della nuova Giunta regionale abruzzese. La protesta di Forza Italia, secondo partito della coalizione, ha ottenuto una postazione in più: oltre alla presidenza del consiglio, avrà un assessorato e il sottosegretariato di Giunta. Nel frattempo, la Lega, pur rimanendo con un solo assessorato, non si è soddisfatta e chiederà ulteriori colloqui con il presidente Marco Marsilio di FdI e con Luigi D’Eramo, coordinatore regionale del partito, assente dalla riunione per impegni al G7 dei ministri dell’Agricoltura a Bruxelles.

Tuttavia, l'accordo raggiunto non è totale. Nonostante il confronto serrato tra Forza Italia e Lega, Marsilio ha tenuto ferma la propria posizione, disinnescando il patto tra i due partiti che minacciavano un fronte comune contro di lui. Domani, nel primo Consiglio regionale della dodicesima legislatura, Marsilio presenterà il nuovo esecutivo, ma il clima non sarà di completa armonia, poiché molte richieste sono rimaste insoddisfatte.

La distribuzione dei posti prevede tre assessori a FdI, uno a Forza Italia e uno alla Lega.

Tra gli assessori di FdI, Mario Quaglieri si occuperà di Bilancio, Personale Sport e aree interne, Umberto D’Annuntis di Infrastrutture, Mobilità e Lavori pubblici, e Tiziana Magnacca di Urbanistica e Rifiuti.

Inoltre, Nicoletta Verì, non rieletta con la lista del presidente, manterrà la delega alla Sanità.

Forza Italia otterrà la Presidenza del Consiglio per Roberto Santangelo, l’assessorato per Lorenzo Sospiri al Lavoro e Istruzione, e il sottosegretariato di Giunta per Daniele D’Amario con deleghe ad Attività produttive e Turismo. La Lega avrà l'assessorato all'Agricoltura con Emanuele Imprudente.

La vicepresidenza del Consiglio dovrebbe essere affidata a Marianna Scoccia, sindaco di Prezza, in accordo con FdI, lasciando Noi Moderati fuori dall’Emiciclo, una mossa che non ha convinto del tutto la Lega.