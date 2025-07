Nuova Legge Elettorale Abruzzo: Settembre Rivoluzionerà l’Assetto Politico della Regione

All’interno del monastero di Ocre, il centrodestra abruzzese pianifica l’assestamento di bilancio pre‑Ferragosto e prepara riforme su Arap, Aral e legge elettorale regionale.

Nel monastero-fortezza di Santo Spirito a Ocre, nei pressi de L’Aquila, il presidente Marco Marsilio (FdI) ha convocato un incontro strategico della maggioranza di centrodestra, con l’obiettivo di ridefinire tempi e modi della prossima agenda politica regionale. L’incontro, durato circa due ore, ha avuto in apertura un’illustrazione del lavoro svolto a Roma sul deficit sanitario e sulle coperture della manovra d’assestamento di bilancio, prevista prima di Ferragosto.

Marsilio ha poi evidenziato il piano per affrontare, entro settembre, un pacchetto di riforme legislative: l’istituzione dell’Agenzia regionale per le attività produttive (Arap), la creazione dell’Agenzia regionale Abruzzo Lavoro (Aral) e, soprattutto, la proposta di riforma della legge elettorale, che introduce un collegio unico regionale.

Il modello proposto – già avanzato in passato – prevede l’accorpamento dei quattro attuali collegi provinciali in un unico collegio regionale. Il sistema sarebbe accompagnato da un ampliamento del numero di candidati per lista (da 30 a 45) e dall’introduzione della tripla preferenza di genere, favorendo l’equilibrio tra uomini e donne.

L’obiettivo annunciato dal governatore, forte dei 327 660 voti (53,5 %) ottenuti alle regionali del marzo 2024, è quello di “fare sintonia e condivisione con la maggioranza” per definire il cronoprogramma e le modalità attuative delle riforme.

Nel summit erano presenti esponenti di spicco del centrodestra regionale, tra cui il senatore Etel Sigismondi, i vicepresidenti della giunta, gli assessori regionali e i rappresentanti dei gruppi consiliari . Tali presenze riflettono la volontà di consolidare l’unità della coalizione dopo le tensioni interne registrate di recente nel centrodestra abruzzese .

Sul versante sanitario, il tavolo ministeriale ha certificato un disavanzo per il 2024 di circa 112,9 milioni di euro, cifra che potrebbe ridursi di ulteriori 10 milioni in virtù degli accertamenti in corso . Per la Regione Abruzzo, è fondamentale garantire la copertura del deficit per scongiurare possibili commissariamenti.

A settembre, l’iter per la legge elettorale sarà aperto con una relazione in commissione e audizioni finalizzate a definire e approvare una legge condivisa, che prevede l’adozione del collegio unico e nuove regole per le preferenze e la composizione delle liste .

In conclusione del vertice, Marsilio ha sottolineato l’intenzione di giungere all'inizio dell'autunno con una agenda politica condivisa, capace di includere sia le misure di emergenza legate al bilancio e alla sanità sia le riforme strutturali per il rilancio della regione .