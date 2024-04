Nuova Ondata di Furti nei Quartieri Periferici: Un Colpo Riuscito e un Altro Fallito

La serie di furti nelle case dei quartieri periferici di Cona e Gammarana continua a preoccupare i residenti. Recentemente, si è verificato un furto riuscito a Cona e un tentativo fallito a Gammarana.

Nel primo caso, i ladri sono riusciti ad entrare in una casa al piano terra forzando una finestra e scavalcando il muro di recinzione. Una volta all'interno, hanno frugato tra cassetti e armadi, portando via gioielli e contanti per un valore complessivo di circa mille euro. È plausibile che i responsabili conoscessero la disposizione degli oggetti di valore all'interno dell'abitazione, suggerendo una pianificazione accurata del colpo.

Nella zona di Gammarana, invece, un altro tentativo di furto è stato sventato. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso di un appartamento al secondo piano, ma una volta dentro sono stati messi in fuga da rumori sospetti. Non sono riusciti ad aprire un piccolo forziere nascosto in un armadio e sono fuggiti senza portare via nulla, lasciando dietro di sé solo il fallimento del loro intento criminale.