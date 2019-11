Nuova Perturbazione sull'Italia, MALTEMPO nelle prossime ore

MALTEMPO AL NORDOVEST -

Una nuova perturbazione atlantica ha raggiunto l'Italia a partire dalle regioni di Nordovest dando luogo ad un peggioramento. Dopo la breve tregua di inizio settimana sono così riprese le piogge su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, ovest Emilia e alta Toscana e risultano anche di una certa intensità su alcune zone recentemente martoriate dalla pesantissima ondata di maltempo. E' il caso della Liguria, con l'entroterra genovese che in poche ore notturne e del primo mattino ha già ricevuto oltre 20mm di accumulo pluviometrico. Non si segnalano comunque ulteriori criticità dovute al nuovo peggioramento, che è destinato anche a risolversi in breve tempo.

PRIME PIOGGE VERSO IL NORDEST - La parte più avanzata verso est del fronte ha raggiunto i settori occidentali del Veneto e il Trentino, ma con fenomeni ancora piuttosto deboli.

NEVE SU OVEST ALPI - Sulle Alpi occidentali è tornato a nevicare, mediamente oltre i 1500m.

PIENA PO E ACQUA ALTA - L'onda di piena del Po si appresta in queste ore a raggiungere il Delta, mentre sulla Laguna Veneta il livello della marea è un aumento ed intorno alle 10,30 è previsto un picco di 120cm.

PROSSIME ORE.

Si attenueranno rapidamente i fenomeni al Nordovest tanto che dal pomeriggio subentreranno anche le schiarite a partire da Alpi occidentali e Ponente Ligure.

Il maltempo si concentrerà invece su Lombardia, Triveneto e parte dell'Emilia con piogge e rovesci che risulteranno più intensi sull'alta Val Padana a ridosso delle Alpi, dove la neve cadrà oltre i 1300/1500m. In serata fenomeni in esaurimento da ovest.

Al Centro maltempo in Toscana con fenomeni che in giornata si trasferiranno a Umbria, Lazio ed entro sera alla Campania.

Fenomeni a tratti intensi attesi sulle zone interne dell'alta Toscana.

Qualche pioggia in arrivo sul medio Adriatico tra Marche e Abruzzo interno, alcune piogge in transito nella prima parte della giornata in Sardegna, seguite da schiarite in avanzamento da ovest.

Bel tempo prevalente sul resto del Sud.