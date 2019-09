Nuova Stagione Sportiva per La World Gym Center in un Ambiente Totalmente Rinnovato

Inizio ufficiale del nuovo anno sportivo per la palestra World Gym Center mercoledì 11 settembre dalle 18,00 tante attività in indoor e in Outdoor per dare il via alla nuova stagione di Fitness.

Nuovi programmi, nuovi locali, nuove attività a disposizione della clientela e, nella giornata di domani, di tutti quelli che vorranno avvicinarsi all'attività fisica in modo assolutamente gratuito.

L'evento è in collaborazione con play house che metterà a disposizione i giochi per intrattenere i bambini mentre i genitori faranno attività fisica.

Ci sarà anche un buffet, gentilmente offerto da Capitan Rencricca.

Il fulcro della giornata sarà, però, l'attività fisica con i maestri delle varie discipline impegnati in mini lezioni dimostrative e disponibili per consigli e consulenze specifiche.

Staff al completo soprattutto con i fondatori e soci della palestra, Loredana Gala, Francesco Sette, Gianluca Troiani e Alberto Salomone.

In galleria il programma dell'open day.