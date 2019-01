Nuova fase di maltempo prevista per il week end. Sulla Penisola venti forti, pioggia e neve

La fase estremamente dinamica del tempo che sta interessando Italia e Mediterraneo continuerà anche nel weekend, ad oggi con le ultime emissioni modellistiche prevediamo ancora clima fortemente instabile sulla Penisola con venti forti, pioggia e neve.

La causa una nuova saccatura atlantica alimentata da correnti fredde provenienti dall'artico groenlandese che sprofonderà sul Mediterraneo centro occidentale formando una bassa pressione a ovest della Penisola.

Il vortice che sarà accompagnato da venti forti, richiamerà aria molto mite verso le regioni meridionali che in una prima fase saranno protette dal maltempo mentre altrove prevarranno nubi e precipitazioni.

Sabato: Spiccata instabilità sull'Italia centro settentrionale con piogge abbondanti al Nord soprattutto nordest e sui settori tirrenici.

Molta neve sulle Alpi a quote variabili , più bassa sicuramente al Nordovest che risentirà ancora di un cuscino moderatamente freddo.

Al momento si escludono nevicate in pianura. Le regioni del Sud vedranno condizioni migliori con un peggioramento serale solo tra Campania e Sicilia. Temperature in aumento, anche sensibile al Sud (già dal venerdì) con massime fin anche sui 18-19° in Sicilia e Puglia, stabili o in lieve aumento altrove. Venti forti a rotazione ciclonica con mari agitati (attendibilità 60-70%).

Domenica: La saccatura si sposta verso sudest liberando il nordovest e le regioni centrali tirreniche che risentirebbero di ampie aperture. Il tempo sarà ancora spiccatamente instabile sul resto della Penisola con piogge soprattutto al Sud.

Le temperature saranno ovunque in diminuzione, venti ancora tesi a rotazione ciclonica con mari molto mossi o agitati (attendibilità 50-60%).