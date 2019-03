Nuova perturbazione sull'Italia, tornano pioggia, vento e neve, ecco dove

E' appena migliorato il tempo all'estremo Sud e una nuova perturbazione proveniente dal nord Atlantico ha raggiunto l'Italia nelle prime ore del mattino portando i primi fenomeni tra la Liguria e la Toscana. Il fronte è sospinto da correnti nord occidentali in quota, per questo motivo come sempre accade in questi casi le Alpi hanno impedito alle nubi e alle precipitazioni di raggiungere la gran parte della regioni settentrionali rimaste sottovento. Al contrario invece pioggia, neve e venti tesi interesseranno nel corso della giornata il resto della Penisola portando condizioni di maltempo.

PREVISIONE PROSSIME ORE:

Nord: cieli nuvolosi o molto nuvolosi su Liguria orientale, Emilia Romagna e in tendenza per il pomeriggio anche su Alpi centro orientali, basso Veneto e Friuli con piogge a carattere sparso e neve dai 1300m in Appennino e dai 1000m sulle Alpi.Qualche fenomeno anche sulla bassa Lombardia. Tempo migliore altrove con ampi spazi soleggiati in Piemonte. Tendenza in serata a miglioramento generale.

Centro: Molte nubi sui settori tirrenici con piogge e locali temporali in rapida estensione ai settori adriatici. Fenomeni abbondanti tra pomeriggio e sera su Lazio, Dorsale e adriatico con neve in Appennino dai 1300m. Migliora in serata sulle regioni occidentali.

Sud: Bel tempo fino al pomeriggio, poi peggiora sulla Campania con piogge e temporali attesi più verso sera.

Interessati anche Molise, Puglia e Basilicata. Neve in Appennino sopra i 1300-1500m. Tra sera e notte peggiora anche su Calabria e Sicilia.

Venti: moderati o forti da S/SW in rotazione da NW sulla Sardegna e l'alto Tirreno dal pomeriggio.

Mari molto mossi, anche agitati i bacini occidentali, da mossi a molto mossi gli altri.

Temperature: in diminuzione seppur contenuta al Centro Nord, stabile o in temporaneo aumento al Sud nei valori massimi.