Nuovi Investimenti e Polemiche per il Futuro dell'Area di Risulta

Il progetto da 70 milioni di euro per la trasformazione dell'Area di Risulta a Pescara è al centro di un acceso dibattito. L'amministrazione regionale guidata da Marco Marsilio è in cerca di fondi per finanziare una sede unica della Regione Abruzzo, puntando su un maxi mutuo. Tuttavia, la proposta ha suscitato le proteste del Partito Democratico, con il consigliere regionale Antonio Blasioli che invoca una mobilitazione contro il progetto.

Un Ambizioso Piano di Trasformazione

Il piano prevede una trasformazione radicale dell'attuale distesa di asfalto che oggi offre oltre 2.300 posti auto, immaginando invece un futuro verde per la città. Sono previsti 4 milioni di euro per il primo lotto del parco centrale di tre ettari, 15,9 milioni per la costruzione di un silos con circa 800 posti auto, e almeno 50 milioni per una nuova sede della Regione Abruzzo, completa di auditorium e spazi verdi.

La Caccia ai Fondi

I primi 4 milioni per il parco centrale sono stati promessi dalla fondazione PescarAbruzzo, a condizione che l'iter burocratico proceda senza intoppi. Secondo l'accordo, il processo di appalto del Comune deve concludersi entro marzo 2025, con il progetto esecutivo pronto entro settembre dello stesso anno. L'inizio dei lavori è previsto per maggio 2026, con una durata stimata di due anni, rendendo il parco disponibile entro la primavera del 2028.

Lo Sviluppo dei Silos

Per quanto riguarda i parcheggi, l’amministrazione Masci ha annunciato la disponibilità di 15,9 milioni di euro per la costruzione di uno dei due silos progettati. Tuttavia, al momento, il progetto è solo a livello di concept, senza una progettazione definitiva o esecutiva.

La Questione della Sede Unica

La costruzione di una nuova sede unica per la Regione Abruzzo è valutata attorno ai 50 milioni di euro. Per finanziare questa operazione, nella legge sull’assestamento di bilancio, è stata prevista la possibilità di contrarre mutui. L’obiettivo è centralizzare le funzioni regionali, attualmente disperse in più edifici.

Le Critiche del Partito Democratico

Il Partito Democratico si oppone fermamente al progetto, come sottolineato dal consigliere Antonio Blasioli. Egli sostiene che la nuova sede non dovrebbe sorgere nel cuore della città, proponendo invece di localizzare la sede della giunta regionale in zone periferiche per ridurre episodi di criminalità e migliorare il decoro urbano.

Blasioli critica anche l'assenza di progressi sulla vendita degli immobili regionali dismessi di via Raffaello e viale Bovio, previsti per l'alienazione entro il 2023, ma ancora in stato di abbandono. Il consigliere ritiene che il progetto debba essere ridimensionato da 20.000 a 10.000 metri quadrati, mentre la giunta regionale non ha ancora fornito dettagli concreti sul finanziamento della nuova struttura.

Conclusione

Mentre l'amministrazione Marsilio procede con il suo piano di trasformazione dell'Area di Risulta, le critiche politiche e le questioni finanziarie continuano a suscitare dibattiti. La sfida ora sarà bilanciare l'ambiziosa visione di sviluppo urbano con le preoccupazioni dei cittadini e dei partiti d'opposizione, cercando soluzioni condivise per il futuro di Pescara.