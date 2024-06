Nuovi Parroci e Ordinazioni nella Diocesi di Pescara-Penne: Le Decisioni di Valentinetti

Il vescovo Tommaso Valentinetti ha annunciato una serie di nuove nomine e ordinazioni per il prossimo anno pastorale, decise durante l'ultima riunione del Consiglio dei Consultori. I cambiamenti riguardano diversi parroci e vicari parrocchiali, volti a rispondere ai bisogni della comunità diocesana e alle esigenze personali di alcuni sacerdoti.

Monsignor Valentinetti ha sottolineato l'importanza di queste nomine, che per Diritto Canonico hanno una durata di nove anni, evidenziando come il cambiamento possa rappresentare una risorsa sia per le parrocchie sia per i sacerdoti.

Le nuove nomine includono:

Don Domenico Di Pietropaolo, nuovo parroco della Visitazione della Beata Vergine Maria in Pescara.

Don Luca Di Domizio, parroco di San Camillo De Lellis in Villa Raspa di Spoltore.

Don Giancarlo Di Giulio, parroco di San Nicola in Farindola e San Pietro in Montebello di Bertona.

Don Giulio Di Fabio, parroco di San Martino in Vallemare e San Sebastiano in Villareia di Cepagatti.

Don Cesare Krzyzyk, parroco della B.V. Maria Lauretana in Castellana e di San Nicola in Cerratina di Pianella.

Don Marco Fernandez, parroco di San Pietro Apostolo, della B.V. Maria del Monte Carmelo, e di Sant’Antonio di Padova in Loreto Aprutino.

Inoltre, il 29 giugno alle 18.30, nella cattedrale di San Cetteo, saranno ordinati due nuovi sacerdoti: i diaconi don Antonio Elia Pirro e don Matteo Mosca. Monsignor Valentinetti ha invitato tutta la comunità presbiterale e i fedeli a partecipare a questa celebrazione, durante la quale saranno sospese tutte le messe nelle altre parrocchie.

Don Matteo Mosca sarà nominato parroco di Santa Marina in Roccafinadamo e vicario parrocchiale a Penne nelle parrocchie di San Domenico, Annunciazione e B.V. Maria del Monte Carmelo. Don Antonio Elia Pirro sarà vicario parrocchiale di San Luigi in Pescara.