Nuovi Sequestri di Artifici Pirotecnici nel Chietino: Blitz della Polizia di Stato contro la Vendita

Nel contesto di mirati servizi volti a contrastare la commercializzazione illegale di fuochi d'artificio in vista delle festività di fine anno, la Polizia di Stato ha eseguito nuovi sequestri nel Chietino, confiscando 50 petardi di genere proibito e 25 kg di materiale pirotecnico non a norma.

L'operazione è stata condotta dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e del Commissariato di P.S. di Lanciano, in collaborazione con il Nucleo Artificieri Antisabotaggio della Polizia di Stato di Pescara. I controlli hanno coinvolto diversi esercizi commerciali e venditori ambulanti della provincia, nell'ambito di una strategia concertata dalla Questura di Chieti e coordinata con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

A Lanciano, un venditore ambulante è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica per la vendita di 50 petardi non classificati e privi di marcatura CE. Nel frattempo, a Chieti, un altro esercente ambulante è stato sanzionato amministrativamente in collaborazione con la Polizia Locale, con conseguente sequestro di 25 chili di materiale pirotecnico non a norma. La lotta contro la vendita illegale di fuochi d'artificio continua, garantendo la sicurezza pubblica durante le celebrazioni di fine anno.