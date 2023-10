Nuovi Sviluppi nel Calcioscommesse: Zaniolo e Tonali Tornano a Casa Dopo la Visita della Polizia

In una svolta inaspettata nel caso delle recenti rivelazioni di Fabrizio Corona riguardo al calcioscommesse, due giovani talenti del calcio italiano, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, si sono ritrovati al centro di un nuovo ciclone legato alle scommesse illegali. Mentre si stavano allenando con la Nazionale a Coverciano, le forze dell'ordine li hanno convocati per consegnare loro atti di indagine e notificare l'avviso di garanzia emesso dalla procura di Torino. Successivamente, i due giocatori hanno abbandonato il ritiro della Nazionale, affermando che non si trovavano nella condizione di affrontare gli impegni dei giorni successivi.

L'indagine della procura di Torino riguarda una vicenda che sembra coinvolgere anche il calciatore Nicolò Fagioli, menzionato nelle recenti rivelazioni di Fabrizio Corona. Le indiscrezioni provenienti dall'ex fotografo dei vip suggeriscono che alcuni calciatori potrebbero essere coinvolti in un presunto giro di scommesse illegali su piattaforme online. A seguito di queste accuse, la procura ha aperto un'inchiesta e iscritto Fagioli tra gli indagati.

Nel pomeriggio, Fabrizio Corona è stato convocato come testimone presso la Questura di Milano nell'ambito dell'indagine condotta dal pm Manuela Pedrotta. Su Instagram, Corona ha annunciato di essere stato chiamato "come persona informata sui fatti" dalle autorità, specificando che la polizia è venuta a prenderlo a casa. L'indagine in corso continua a tenere in tensione il mondo del calcio italiano, mentre emergono nuovi dettagli e svelazioni.