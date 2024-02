Nuovi atti vandalici: Madonnina imbrattata e scritte sacrileghe, denuncia ai Carabinieri

Nuovi atti vandalici hanno colpito la città, con la statua della Madonna imbrattata e scritte sacrileghe nelle vicinanze, scatenando indignazione e avviando un'azione legale presso i Carabinieri. La Madonnina di viale Benedetto Croce, di fronte alla farmacia Brunori, è stata oggetto di imbrattamenti per la terza volta, mentre nelle vicinanze sono comparse croci capovolte e scritte sacrileghe.

Tra queste, su un cartellone pubblicitario, è stata trovata la frase "Ave Satana", accanto a una croce rovesciata, simile a quella ritrovata sul basamento della statua della Madonna. La farmacia Brunori ha espresso la sua condanna e ha sottolineato come tali gesti non siano solo atti di vandalismo, ma offese dirette ai sentimenti di pace e tolleranza della comunità. Invita tutti a condannare questi atti e a collaborare con le autorità locali per identificare i responsabili.

La farmacia ha anche comunicato di aver presentato denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Chieti Scalo, lanciando un appello a tutti coloro che possono fornire informazioni utili a contattare le autorità competenti.