Nuovi temporali in avvicinamento al Nord, caldo in aumento al Centro-Sud

Una saccatura depressionaria di origine atlantica si sta scavando un canale verso le regioni dell'Italia settentrionale, erodendo parzialmente l'alta pressione che protegge le latitudini centro-meridionali del continente.

Ne consegue un incremento della nuvolosità sin dal mattino su parte delle regioni settentrionali, dove sono già in atto alcuni piovaschi sulle aree occidentali.

Il flusso di correnti sudoccidentali che sta innescando il canale di bassa pressione sul Nord Italia sta innescando inoltre un richiamo di correnti nord africane che risalgono il Mediterraneo raggiungendo la Sardegna con una nuvolosità irregolare che provoca qualche rovescio.

Le stesse correnti sudoccidentali sollevano aria calda nordafricana che provocano un aumento del caldo sulle isole maggiori ma soprattutto su Canale di Sardegna, di Sicilia e Mar di Sicilia, con una minima registrata oggi di ben 27°C a Pantelleria.

PROSSIME ORE.

Al Nord nuvolosità irregolare sull'arco alpino con piovaschi che si intensificheranno nel corso della giornata assumendo tra pomeriggio e sera anche carattere temporalesco e sconfinando alla pianura occidentale, specie dell'alto Piemonte.

Altrove tempo più soleggiato, così come sul resto d'Italia, ma con sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più compatte in Sardegna dove comunque le piogge del mattino si esauriranno rapidamente.

Aumenteranno le temperature al Centro-Sud e sulle isole maggiori, con massime previste fino a 36°C in Puglia, Sicilia e Basilicata.

METEO SABATO.

Avvio di giornata già instabile al Nord, non solo sulle Alpi, ma con piogge e qualche temporale anche in Pianura Padana, localmente fin sull'Emilia, Toscana, Marche e Appennino centro-settentrionale. In giornata tempo spesso instabile su gran parte del Nord con piogge e qualche temporale anche forte e accompagnato da grandine tra pomeriggio e sera su Dolomiti e Val Padana, specie su basso Piemonte, Veneto e Friuli, poi anche su Emilia orientale e Romagna, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni al Nordovest, dove subentreranno alcune schiarite. Un po' di instabilità transita inoltre su Umbria e Marche con qualche temporale fin sulle coste, ma contemporaneamente tende a migliorare in Toscana. Nulla di fatto sul resto d'Italia con prevalenza di bel tempo.