Nuovo Grande successo a Guidonia per IL KBS BLOCKLAND TEAM FIGHTERS L'Aquila con 6 ori e 2 argenti

Torneo di Kick Boxing, K1 Domenica 11 febbraio 2024, tappa nazionale circuito ETF(valido per la qualificazione ai campionati italiani ETF), presso il palazzetto dello sport di Guidonia(RM).

Tanti gli atleti presenti in gara provenienti dalle regioni (Lazio - Abruzzo -Campania -Umbria -Toscana – Puglia) a disputare uno dei tornei di arti marziali più importanti e prestigiosi della stagione sportiva in corso.

Tra questi si sono distinti gli Atleti del KBS BLOCKLAND TEAM FIGHTERS L'AQUILA , allenati dal Maestro Di Pardo Francesco nella disciplina della Kick Boxing. Gli atleti del Team che ha partecipato all'evento, hanno meritato tutti l’attenzione dei giudici di gara e in particolare sono saliti sui gradini più alti del podio:

ORO : Crhistian Galeone. Cristian Colosimo, Mattia Puopolo, Alessandro Turacchio, Cristian Roncone, Krisna Guerrieri

ARGENTO: Achille Mastrantoni e Alessandro Ippoliti

Grande la soddisfazione del Maestro Di Pardo Francesco che commenta così: "gara impegnativa ed emozionante con i nostri giovani atleti competitivi e ben preparati. I nostri atleti hanno ben figurato raggiungendo ottimi risultati e mettendo in luce una preparazione tecnica e fisica che ha permesso di superare avversari molto preparati. Una serie di ottimi risultati che oltre a conquistare il podio ha consentito ai ragazzi di acquisire ancor più fiducia nella loro preparazione e di continuare ad allenarsi con passione e determinazione in vista dei prossimi importanti impegni agonistici. Il duro allenamento e la costanza ci hanno ben ripagato facendoci conquistare, 6 ori 2 argenti. Un risultato eccellente ad un torneo importante una grande soddisfazione per il KbsBlockland L'Aquila e in definitive per la città dell’ Aquila